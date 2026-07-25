Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 25.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pferd tödlich verletzt

Zu einem mutmaßlichen Angriff auf ein Pferd kam es am Freitag in Aurich-Tannenhausen. Die Halterin des Pferdes bemerkte gegen 14.30 Uhr, dass sich ihr Tier auf der Weide an der Straße Walterhörn in einem sehr schlechten Allgemeinzustand befand. Eine hinzugerufene Tierärztin stellte eine offensichtliche Schussverletzung fest. Die Tierhalterin fuhr mit dem verletzten Pferd noch in eine Notfallklinik, es konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Das Tier verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sechs weitere Pferde, die sich auf der Weide aufgehalten hatten, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zeugen, die am Nachmittag verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Einbruch in Wohnhaus

In Wiesmoor sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 9.15 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, verschafften sich die Täter in der Pollerstraße Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum genauen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter 04941 606215 um sachdienliche Hinweise.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden Ohne Versicherung unterwegs

Ein 36-jähriger Mann aus Norden ist am Freitag gegen 14:55 Uhr auf der Norddeicher Straße durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Der Mann war in einem Pkw mit finnischer Zulassung unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass das Fahrzeug nicht über eine erforderliche Pflichtversicherung verfügte und somit nicht auf öffentlichen Straßen bewegt werden durfte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Unfallbeteiligtes Wohnmobil gesucht

Auf der Störtebekerstraße (L 5) in Dornumergrode ist es am Freitag gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein in Richtung Norden fahrender Pkw touchierte mit seinem Außenspiegel ein Wohnmobil, welches in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Hinter diesem Wohnmobil befand sich noch ein weiteres Wohnmobil. Der unfallbeteiligte Wohnmobilfahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Beide Wohnmobile sollen weiß gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei in Norden unter 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Wittmund gegen Mitternacht in der Finkenburgstraße in Wittmund eine 42-jährige Fahrzeugführerin. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

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