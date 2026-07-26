Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 25./26.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Jugendliche ohne Führerschein auf Roller geflüchtet

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizeistation Wiesmoor in Großefehn, einen Roller zu kontrollieren. Dieser versuchte zunächst sich der Kontrolle zu entziehen, konnte schließlich jedoch im Bereich "Langer Weg" festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige über keine Fahrerlaubnis verfügt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Auricher Polizeibeamte kontrollierten am Samstag, gegen 18:30 Uhr, einen E-Scooter auf der Esenser Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer den E-Scooter ohne Versicherungsschutz führte und darüber hinaus unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Für beides wird sich der Auricher rechtlich verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelecs

Am Samstagabend kam es in Schirum, im Moorlandweg 14, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr, zum Diebstahl eines roten Damen-Pedelec der Marke Velo de Ville. Das Pedelec war mit einem Kettenschloss gesichert. Wer in dieser Zeit Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten oder sonst Hinweise zu dem Verbleib des Pedelecs geben kann, meldet sich bitte unter 04941-6060 bei der Polizei Aurich-Wittmund.

Sonstiges

Aurich - Geburtstagsfeier aufgrund Ruhestörung beendet

Wegen ruhestörenden Lärms wurde die Auricher Polizei am Samstagabend zu einer Geburtstagsfeier im Stadtbereich gerufen. Die Beamten stellten eine Störung der nächtlichen Ruhe auch fest und ermahnten, diese einzuhalten. Da es weiterhin laut blieb, wurden polizeiliche Maßnahmen angedroht. Letztlich zeigten die verursachenden Personen jedoch keine Einsicht und die Feier musste durch die Beamten in Gänze aufgelöst werden. Den Verantwortlichen droht nun ein empfindliches Bußgeld.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Osteel - Mit Kleinkraftrad verunglückt

Ein 16-Jähriger aus Südbrookmerland fuhr am Sonntag gegen 01:00 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf dem Radweg entlang des Moortunweges. Hinten auf dem Fahrzeug befand sich als Mitfahrer ein 18-Jähriger, ebenfalls aus Südbrookmerland. Im Verlauf einer Kurve kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zogen sich der Fahrzeugführer und sein Sozius leichte Verletzungen zu. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad über keine Pflichtversicherung verfügte und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

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