Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekanntes Kind ist am Freitag (10.07.2026) bei einem Unfall in der Andreästraße von einem Auto erfasst und möglicherweise verletzt worden. Eine 65 Jahre alte Frau fuhr im ihrem VW Golf gegen 12.40 Uhr die Beuthener Straße entlang und bog nach links in die Andreästraße ab. Dabei erfasste sie das Kind, das mit einem Cityroller unterwegs war und die Andreästraße überquerte. Der Junge stand wieder auf und ging weiter. Er ist etwa sechs bis sieben Jahre alt und zirka 140 Zentimeter groß. Er hat eine kräftige Statur, schwarze Haare und trug ein rötliches Oberteil sowie eine blaue dreiviertel Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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