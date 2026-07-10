PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekanntes Kind ist am Freitag (10.07.2026) bei einem Unfall in der Andreästraße von einem Auto erfasst und möglicherweise verletzt worden. Eine 65 Jahre alte Frau fuhr im ihrem VW Golf gegen 12.40 Uhr die Beuthener Straße entlang und bog nach links in die Andreästraße ab. Dabei erfasste sie das Kind, das mit einem Cityroller unterwegs war und die Andreästraße überquerte. Der Junge stand wieder auf und ging weiter. Er ist etwa sechs bis sieben Jahre alt und zirka 140 Zentimeter groß. Er hat eine kräftige Statur, schwarze Haare und trug ein rötliches Oberteil sowie eine blaue dreiviertel Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 14:16

    POL-S: Polizei nimmt mutmaßliche Graffitisprayer vorläufig fest - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend (09.07.2026) zwei 19 und 21 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an der Gebelsbergstraße und der Hasenstraße Graffitis an Wände gesprüht zu haben. Zeugen hörten gegen 23.10 Uhr verdächtige Geräusche und sahen dann, wie die beiden Tatverdächtigen die ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 10:18

    POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford Focus ist am Donnerstag (09.07.2026) in der Hohenheimer Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Mann fuhr gegen 11.10 Uhr in der Hohenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als er im dortigen Baustellenbereich den Fahrstreifen wechselte, stieß er mit einer in dieselbe Richtung fahrenden Stadtbahn zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich niemand ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 09:16

    POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Süd (ots) - Ein 24-Jähriger ist am Freitag (10.07.2026) auf der Neuen Weinsteige mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer sowie eine Garagenwand geprallt. Der Mann fuhr gegen 0.00 Uhr mit seinem Dacia in der Neuen Weinsteige in Richtung Innenstadt und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und stieß mit einer Mauer sowie einer Garagenwand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren