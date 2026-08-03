Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbrecher von Nachbarn gestört

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es in der Nacht zum Sonntag (2.8.) auf ein Anwesen in der Gartenstraße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Kriminelle gegen 1.20 Uhr die Haustür des Einfamilienhauses aufgehebelt haben, um in das Gebäude einzudringen. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen.

Während der Tatausführung wurde der Unbekannte von einem Nachbarn gestört und flüchtete daraufhin über den Balkon und durch den Garten in Richtung Orchideenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Ob der Täter Beute machte, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps und Hinweise: Auch zur Ferienzeit wittern Einbrecher ihre Chance. Ein sicheres Zuhause ist die Grundlage für eine entspannte Sommerzeit oder eine Urlaubsreise. Häuser und Wohnungen können nämlich auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden.

Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ oder direkt bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen: E-Mail: beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer: 06151/ 969 - 40444.

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