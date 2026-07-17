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Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz in Alsdorf

Alsdorf (ots)

Am Donnerstagabend (16.07.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung von Spezialeinheiten der Polizei NRW in Alsdorf an der Jülicher Straße gekommen.

Gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei Aachen ein 19-jähriger Mann gemeldet, der sich alleine mit einer Schusswaffe in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufhielt. Zuvor hatte der Mann eine Familienangehörige mit der Waffe bedroht.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW (SEK und Verhandlungsgruppe) wurden hinzugezogen. Nach der Kontaktaufnahme mit dem 19-Jährigen durch die Verhandlungsgruppe verließ der Mann freiwillig die Wohnung. Der Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde unverletzt in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Bei der Schusswaffe handelt es sich Ermittlungen zufolge um eine erlaubnisfreie Schreckschusspistole.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes bis 01 Uhr (17.07.2026) wurde der umliegende Bereich um das Mehrfamilienhaus gesperrt. (kg/gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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