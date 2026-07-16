Polizei Aachen

POL-AC: Täter flüchtet nach Metalldiebstahl vor Polizei - Kriminalpolizei ermittelt

Stolberg (ots)

Mittwochnachmittag (15.07.2026) ist es auf einem Schrottplatzgelände im Bereich der Cockerillstraße zu einem Diebstahl mit anschließender Verfolgungsfahrt gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person gegen 17:40 Uhr Edelmetalle von dem Firmengelände und flüchtete nach der Tat mit seinem PKW.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fiel Einsatzkräften der Polizei Aachen im Bereich der Eschweilerstraße der Fluchtwagen - ein schwarzer Ford - auf. Der Fahrzeugführer entzog sich einer Kontrolle und flüchtete mit dem PKW vor dem Streifenwagen. Hierbei flüchtete er zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Eschweilerstraße in die Schulstraße. Die Einsatzkräfte verfolgten das Täterfahrzeug, verloren jedoch kurze Zeit später den Sichtkontakt.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde der Fluchtwagen im Bereich der Karl-Arnold-Straße geparkt am Straßenrand ohne Insassen aufgefunden. Im Fahrzeug lagen noch verdächtige Gegenstände wie etwa Teile möglicher Tatbeute und Werkzeuge.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Hinweisen zufolge sollte sich der flüchtige Fahrer in einem angrenzenden Waldgebiet aufhalten, sodass dieser Bereich unter anderem mit einem Diensthund der Polizei Aachen und mit einer Drohne der Bundespolizei abgesucht und überflogen wurde. Dort konnte trotz intensiver Suche niemand angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

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