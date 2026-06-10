Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260610.2 Kiel: Gericht lehnt Observationsverlängerung ab - Polizei weiterhin im Rahmen der Gefahrenabwehr aktiv

Kiel (ots)

Die Polizei Kiel teilt mit, dass die gerichtliche Anordnung des Observationsbeschlusses von Christian B. nicht verlängert wurde. Die Polizeidirektion Kiel hat bereits gestern hiergegen Beschwerde beim Amtsgericht Kiel eingelegt. Eine Entscheidung steht noch aus.

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat für die Polizei Kiel weiterhin oberste Priorität. Auch ohne diese Maßnahme erfüllen wir weiterhin unsere Aufgaben zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung unter Beachtung der gerichtlichen Entscheidung.

Die Polizeidirektion Kiel ist im engen Austausch mit allen beteiligten Institutionen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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