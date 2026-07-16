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Polizei Aachen

POL-AC: Ferienreiseverkehr: Die Polizei Aachen wünscht gute Fahrt und gibt wichtige Sicherheitstipps

StädteRegion Aachen (ots)

Mit Beginn der Sommerferien startet für viele Menschen - insbesondere Familien - die schönste Zeit des Jahres. Gleichzeitig steigt das Verkehrsaufkommen auf allen Straßen und speziell Autobahnen deutlich an.

Damit alle sicher und entspannt am Urlaubsort ankommen, empfiehlt die Polizei Aachen eine gute Vorbereitung der Reise.

Vor Fahrtantritt sollte das Fahrzeug zunächst auf seine Verkehrssicherheit geprüft werden: Zustand der Reifen, funktionierende Beleuchtung, ausreichend Öl und Kühlflüssigkeit. Auch das Gepäck sollte sorgfältig verstaut und gegen Verrutschen gesichert werden. Schwere Gegenstände gehören möglichst weit nach unten und direkt hinter die Rücksitzlehne. Lose Gegenstände können bereits bei einer starken Bremsung zu gefährlichen Geschossen werden.

Eine realistische Zeitplanung trägt ebenfalls zu einer sicheren Fahrt bei. Wer ausreichend Zeit einplant und aktuelle Verkehrsmeldungen berücksichtigt, gerät auch bei längeren Staus weniger unter Zeitdruck. Gerade auf langen Strecken sind zudem regelmäßige Pausen wichtig - vor allem bei Anzeichen von Müdigkeit.

Denken Sie während der Fahrt, insbesondere bei stockendem Verkehr oder Stau an die Rettungsgasse. Sobald die Fahrzeuge zum Stehen kommen oder Schritttempo fahren, ist eine Rettungsgasse zu bilden, um Rettungsfahrzeugen das Durchfahren zu ermöglichen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den kleinen Mitreisenden. Kinder müssen mit einem geeigneten und korrekt eingebauten Kinderrückhaltesystem gesichert werden. Alle Fahrzeuginsassen sollten während der gesamten Fahrt den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß angelegt haben.

Wer mit dem Wohnmobil oder einem Fahrzeug mit Anhänger unterwegs ist, sollte sich bereits vor Reisebeginn mit den Besonderheiten des Fahrverhaltens vertraut machen und das zulässige Gewicht sowie die Ladungssicherung überprüfen.

Die Polizei Aachen appelliert zudem an alle Verkehrsteilnehmenden, Rücksicht aufeinander zu nehmen, ausreichend Abstand einzuhalten und die Geschwindigkeit den Verkehrs- und Wetterverhältnissen anzupassen.

Weitere Informationen zur sicheren Reise finden Sie auf unserer Internetseite: https://aachen.polizei.nrw/artikel/ferienreiseverkehr

Die Polizei wünscht allen Reisenden eine angenehme und vor allem sichere Fahrt sowie erholsame Ferien.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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