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Polizei Aachen

POL-AC: Kupferdiebe: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Stolberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.07.2026) hat die Polizei Aachen zwei Männer auf dem Gelände des Gemeindezentrums an der Ardennenstraße festgenommen. Die beiden Personen stehen im Verdacht dort Kupferbauteile entwendet zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen meldeten Passaten über den Notruf gegen 03:15 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Gemeindezentrums. Einsatzkräfte der Polizei Aachen suchten das Gelände ab und konnten hierbei zwei Männer festnehmen, die sich hinter einem Gebüsch versteckten.

Die beiden hatten Rucksäcke mit Kupferkabeln und Bolzenschneidern dabei. Schnell stand fest, dass sie die Edelmetalle im Außenbereich eines der dortigen Kirchengebäude demontiert hatten. Die beiden Täter wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das aufmerksame Verhalten der Zeugen und die rasche Verständigung der Polizei haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die beiden Täter auf frischer Tat ertappt und noch am Tatort festgenommen werden konnten. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist die Polizei bei verdächtigten Beobachtungen zu informieren. Die Polizei Aachen appelliert daher auch künftig bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Polizeinotruf 110 zu wählen und sich nicht selbst in Gefahr zu begeben. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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