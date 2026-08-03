Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Geld und Schmuck mit Enkeltrick erbeutet

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle haben am Freitag (31.7.) mit der bekannten "Enkeltrick"-Masche Beute gemacht und eine Seniorin um Geld und Schmuck gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und warnt vor gleichgelagerten Anrufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Frau am frühen Abend und täuschten vor, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Um den Sohn vor einer Inhaftierung zu bewahren, forderten die Kriminellen Geld. Schließlich brachten sie die Seniorin dazu, gegen 18.30 Uhr Geld und Schmuck an eine Abholerin zu übergeben.

Die Frau soll etwa 1,70 Meter groß und circa 35 Jahre alt gewesen sein. Sie soll bei der Abholung des Geldes eine Kappe getragen haben. Eine weitere Beschreibung der Abholerin war nicht möglich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat im Bereich der Goethestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion in Darmstadt (SO 20) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

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