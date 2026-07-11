Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfallflucht
Heiligenstadt (ots)
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 10.07.2026 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr einen grünen Pkw Skoda Fabia. Das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Heiligenstädter Grünewaldstraße abgestellt. Der Unbekannte kollidierte aus nicht bekannter Ursache mit der Heckstoßstange des geparkten Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda wurde ein Sachschaden von mindestens 1.500,-EUR verursacht.
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