Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarze Suzuki "Bandit" (DI-MB 17) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Freitagabend (31.7.), in der Zeit von 19.00 bis 23.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kaplaneigasse ein schwarzes Motorrad der Marke "Suzuki", Modell "GSF 650 - Bandit" und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Zweirad ist das Kennzeichen DI-MB 17 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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