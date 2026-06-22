Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn deckt Dokumentenbetrug auf und vollstreckt Haftbefehl

Bild-Infos

Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Ein Bürgerhinweis führte am Freitagabend (19. Juni) am Flughafen Köln/Bonn zur Aufdeckung eines Dokumentenbetrugs und zur Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes.

Gegen 17:50 Uhr erhielt die Bundespolizei Hinweise auf zwei Reisende, die möglicherweise mit gefälschten Ausweisdokumenten einen Flug nach London antreten wollten. Die Beamten reagierten umgehend und führten noch vor dem Boarding einen Last-Gate-Check am Abfluggate durch.

Bei der Kontrolle legten die beiden Männer lettische Reisepässe vor. Bereits vor Ort ergaben sich erste Anhaltspunkte dafür, dass es sich um Totalfälschungen handeln könnte. Die Reisenden wurden daraufhin zur weiteren Überprüfung zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht.

Dort erhärtete sich der Verdacht. Im Rahmen der Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte die tatsächlich auf die Männer ausgestellten georgischen Reisepässe. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet.

Für einen der beiden Männer nahm der Abend darüber hinaus eine weitere Wendung: Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 47-jährigen georgischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Urkundenfälschung vorlag.

Zur Abwendung einer 33-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe hätte der Mann eine Geldstrafe einschließlich Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt 1.774,50 Euro zahlen müssen. Da er den Betrag nicht aufbringen konnte, nahmen die Beamten ihn fest.

Während sein Begleiter die Dienststelle nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen konnte, führte der Weg des Gesuchten anschließend in die Justizvollzugsanstalt Siegburg.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell