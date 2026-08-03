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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mannheim-Sandhofen
Viernheim
A6: Sperrung und Rettungshubschrauber-Einsatz nach schwerem Unfall

Mannheim-Sandhofen / Viernheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und Mannheim-Sandhofen wurde ein 64-Jähriger mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen verständigten gegen 9.30 Uhr die Rettungsdienste und die Polizei und meldeten einen Auffahrunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 64 Jahre alte Mann mit seinem Wagen aus bislang noch ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren sein, das verkehrsbedingt abbremsen musste.

Der Mann aus Mörlenbach zog sich bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Strecke musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu klären.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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