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POL-OF: Hybridbatterien illegal entsorgt: Polizei bittet um Hinweise

POL-OF: Hybridbatterien illegal entsorgt: Polizei bittet um Hinweise
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Gelnhausen (ots)

(lei) Dort gehören sie definitiv nicht hin: Unbekannte haben jüngst mehrere Autobatterien von Hybridfahrzeugen an der Landesstraße 3333 hinterlassen und damit Abfälle unerlaubt entsorgt. Wegen einer solchen Straftat ermittelt nun die Polizei und bittet um Hinweise.

Die Fundstelle der circa ein Dutzend Hochvolt-Akkus befand sich zwischen den Ortschaften Gelnhausen-Höchst und Biebergemünd-Wirtheim - im Bereich zwischen der Kläranlage und dem Sportplatz. Zur Entsorgung des Batterien wurde eine Spezialfirma beauftragt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verantwortlichen des am gestrigen Dienstag angezeigten Vorfalls machen können, sind aufgerufen, sich bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden (06051 827-0).

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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