Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hybridbatterien illegal entsorgt: Polizei bittet um Hinweise

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Gelnhausen (ots)

(lei) Dort gehören sie definitiv nicht hin: Unbekannte haben jüngst mehrere Autobatterien von Hybridfahrzeugen an der Landesstraße 3333 hinterlassen und damit Abfälle unerlaubt entsorgt. Wegen einer solchen Straftat ermittelt nun die Polizei und bittet um Hinweise.

Die Fundstelle der circa ein Dutzend Hochvolt-Akkus befand sich zwischen den Ortschaften Gelnhausen-Höchst und Biebergemünd-Wirtheim - im Bereich zwischen der Kläranlage und dem Sportplatz. Zur Entsorgung des Batterien wurde eine Spezialfirma beauftragt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verantwortlichen des am gestrigen Dienstag angezeigten Vorfalls machen können, sind aufgerufen, sich bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden (06051 827-0).

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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