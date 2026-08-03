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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Griesheim (ots)

Am Samstagabend (1.8.), kam es gegen 18.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 46-Jährige mit seinem E-Scooter einen Feldweg im Bereich der Schöneweibergasse. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er während der Fahrt zu Fall und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes zu. Der Mann wurde im Anschluss zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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