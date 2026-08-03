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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: A60/Bischofsheim: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz

A60/Bischofsheim (ots)

Am Montagvormittag (3.8.), gegen 11.30 Uhr, kam es auf der Autobahn 60 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Lastkraftwagen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 57-jährige Fahrer des Zweirads an der Anschlussstelle Bischofsheim über die Auffahrt auf die Autobahn auf und kollidierte in diesem Zusammenhang mit dem Lastkraftwagen. Trotz des Zusammenstoßes hielt der Fahrer des Wagens nicht an und verließ den Unfallort in Fahrtrichtung Rüsselsheim. Der 57-Jährige zog sich aktuellen Erkenntnissen zufolge lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Darmstadt ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Der Bereich um die Unfallstelle war für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Lastkraftwagen und dem Wagenlenker geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151 / 8756 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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