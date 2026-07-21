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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Am Montagabend wurde im "Kanadaring" ein Kind auf einem Tretroller von einem Auto angefahren. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 13-Jährige gegen 18:30 Uhr wohl mit seinem Roller den Weg zwischen den Häusern Nr. 51 und Nr. 47. Als er die Straße überqueren wollte, achtete er mutmaßlich nicht auf den Fahrzeugverkehr und kollidierte mit einem herannahendem Hyundai. Der Junge wurde nach einer seitlichen Kollision schwer am Bein verletzt. Durch die alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr wurde die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungswagen und Notarztes übernommen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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