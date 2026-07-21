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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Fahrradfahrer bei Kollision mit Lastwagen leicht verletzt

Appenweier (ots)

Am Montagnachmittag kam es Am Griesenrain in Appenweier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Lastwagen, bei dem der Zweiradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-jährige Fahrradfahrer einen Feldweg von Ulm kommend in Richtung Urloffen-Zimmern. An der Einmündung missachtete er offenbar die Vorfahrt eines Lastwagens und kollidierte im Bereich des linken vorderen Kotflügels mit dem Fahrzeug. Beim Sturz zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Die Sicht auf den Eimündungsbereich war aufgrund eines etwa zwei Meter hohen Maisfeldes neben dem Feldweg zusätzlich eingeschränkt. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro, der Schaden am Fahrrad wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. /ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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