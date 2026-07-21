Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Fahrradfahrer bei Kollision mit Lastwagen leicht verletzt

Appenweier (ots)

Am Montagnachmittag kam es Am Griesenrain in Appenweier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Lastwagen, bei dem der Zweiradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-jährige Fahrradfahrer einen Feldweg von Ulm kommend in Richtung Urloffen-Zimmern. An der Einmündung missachtete er offenbar die Vorfahrt eines Lastwagens und kollidierte im Bereich des linken vorderen Kotflügels mit dem Fahrzeug. Beim Sturz zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Die Sicht auf den Eimündungsbereich war aufgrund eines etwa zwei Meter hohen Maisfeldes neben dem Feldweg zusätzlich eingeschränkt. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro, der Schaden am Fahrrad wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. /ki

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