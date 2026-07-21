Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Tödlicher Motorradunfall

Baden-Baden, B500 (ots)

Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es in den frühen Montagabendstunden auf der B 500 zwischen Zimmerplatz und Lichtental. Gegen 19:50 Uhr war eine 25-jährige Aprilia-Fahrerin vom Helbingfelsen kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs, als sie aufgrund bislang unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve auf der rechten Seite zu Fall kam und im weiteren Verlauf mit der rechten Schutzplanke kollidiert. Die Mittzwanzigerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die B 500 war für die Dauer der Unfallaufnahme auf dem betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden geführt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und der Besatzung eines Rettungshubschraubers sowie die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

/rs

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