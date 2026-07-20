Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Balg - Kupferdiebstahl - Polizei bittet um Zeugen

Baden-Baden, Balg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Balger Hauptstraße zu einem Diebstahl von Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen wurden zwischen 18:45 Uhr und 6 Uhr im Außenbereich der dortigen Klinik rund 250 Kilogramm Kupferkabel entwendet. Die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Abtransport genutzte Fahrzeuge. Hinweisgeber melden sich bitte unter: 07221- 680-0.

/ls

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