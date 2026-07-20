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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Balg - Kupferdiebstahl - Polizei bittet um Zeugen

Baden-Baden, Balg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Balger Hauptstraße zu einem Diebstahl von Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen wurden zwischen 18:45 Uhr und 6 Uhr im Außenbereich der dortigen Klinik rund 250 Kilogramm Kupferkabel entwendet. Die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Abtransport genutzte Fahrzeuge. Hinweisgeber melden sich bitte unter: 07221- 680-0.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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