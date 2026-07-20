Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Rasante Fahrt beendet, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei aufgrund der gefährlichen Fahrweise eines Autos in Muggensturm. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein dunkler Audi mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und zunächst einen Zaun in der Waldstraße beschädigt haben. Anschließend setzte der Fahrer die Fahrt in Richtung Schützenhaus fort, bog dann auf Waldwege in Richtung Waldprechtsweier ab und gefährdete dort zwei Reiterinnen. Eines der Pferde erschrak sich offenbar derart, dass eine der unbekannten Frauen stürzte. Bei der anschließenden Fahndung konnten zwei Tatverdächtige - ein 22- und ein 23-jähriger Mann - auf der Kreisstraße zwischen Oberweier und Waldprechtsweier gestellt werden. Beide flüchteten zunächst zu Fuß, wurden jedoch kurz darauf vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten bei den Männern eine erhebliche Alkoholisierung fest: Die Atemalkoholtests ergaben Werte von jeweils etwa 1,4 Promille. Zudem standen beide unter dem Einfluss von Cannabis. Im Verlauf des Tages wurde das mutmaßlich beteiligte Fahrzeug in einem Waldgebiet aufgefunden. Im Inneren entdeckten die Ermittler einen Rucksack mit einer noch nicht näher bestimmten Menge Cannabis sowie diverse Verpackungen, die auf Drogenhandel hindeuten könnten. Wie sich weiter herausstellte, war der Audi in Malsch zuvor entwendet oder unbefugt in Gebrauch genommen worden. Die genauen Umstände hierzu, wie auch zur Fahrt, wer am Steuer saß und die Hintergründe zum aufgefundenen Rauschgift dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang oder zu den Fahrten des Audi geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an das Polizeirevier Gaggenau zu wenden. Insbesondere wird auch die Reiterin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

/rs

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