Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Auffällige und gefährliche Fahrweise

Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Die auffällige Fahrweise eines VW-Fahrers sorgte am Montagnachmittag für einen Einsatz der Polizei in Gernsbach. Ein 79-jähriger Mann soll auf der L76b gegen 16:30 Uhr vom Kaltenbronn kommend in Richtung Hilpertsau gefahren sein und dort mehrmals in den Gegenverkehr geraten sein, wobei er teilweise nur mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 30 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen wäre. In Hilpertsau soll zudem nur ein Abbremsen und Ausweichen des Gegenverkehrs eine Kollision verhindert haben. Eine Streife des Polizeireviers Gaggenau konnte den 79-Jährigen anschließend bei seiner Wohnung parkend feststellen und beschlagnahmte den Führerschein, da der Mann bereits in den Wochen zuvor mit seiner Fahrweise aufgefallen war. Sollten Sie durch die Fahrweise des Mannes im silbernen VW gefährdet worden sein oder Angaben zu dem Vorfall machen können, setzen Sie sich bitte unter der Nummer 07225 9887-0 mit dem Polizeirevier Gaggenau in Verbindung.

/lh

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