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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Auffällige und gefährliche Fahrweise
Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Die auffällige Fahrweise eines VW-Fahrers sorgte am Montagnachmittag für einen Einsatz der Polizei in Gernsbach. Ein 79-jähriger Mann soll auf der L76b gegen 16:30 Uhr vom Kaltenbronn kommend in Richtung Hilpertsau gefahren sein und dort mehrmals in den Gegenverkehr geraten sein, wobei er teilweise nur mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 30 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen wäre. In Hilpertsau soll zudem nur ein Abbremsen und Ausweichen des Gegenverkehrs eine Kollision verhindert haben. Eine Streife des Polizeireviers Gaggenau konnte den 79-Jährigen anschließend bei seiner Wohnung parkend feststellen und beschlagnahmte den Führerschein, da der Mann bereits in den Wochen zuvor mit seiner Fahrweise aufgefallen war. Sollten Sie durch die Fahrweise des Mannes im silbernen VW gefährdet worden sein oder Angaben zu dem Vorfall machen können, setzen Sie sich bitte unter der Nummer 07225 9887-0 mit dem Polizeirevier Gaggenau in Verbindung.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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