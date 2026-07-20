POL-OG: Zell am Harmersbach - Roller contra Auto: zwei Schwerverletzte
Zell am Harmersbach (ots)
Nach einem Zusammenprall am Sonntagnachmittag zwischen einem Roller- und einem Autofahrer sind zwei Schwerverletzte zu beklagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 17 Jahre alter Rollerfahrer auf der Straße "Hippersbach" in Richtung Unterharmersbach unterwegs, als er gegen 15:50 Uhr in einer dortigen Linkskurve mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Bei der Kollision wurden sowohl der 53-Jährige Autofahrer, als auch der jugendliche Zweiradlenker schwer verletzt. Die weiteren Fahrzeuginsassen im Auto blieben nach aktuellem Sachstand unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 15.000 Euro.
/ki
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