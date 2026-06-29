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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260629.3 Wöhrden: Auto überschlägt sich mehrfach: Zwei Schwerverletzte

Wöhrden (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich bei Wöhrden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Zwei Männer erlitten schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-Jähriger am Sonntag um 08:38 Uhr mit einem Nissan die Landesstraße 153 aus Wöhrden kommend in Richtung Ketelsbüttel. An der Einmündung Wackenhusen / Hochwöhrden kam der Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Das Auto geriet in einen Graben, überschlug sich mehrfach und kam schließlich dort zum Stehen. Der 34-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein 20-jähriger Mitfahrer auf dem Beifahrersitz klemmte nach dem Unfall zunächst im Fahrzeug fest.

Rettungskräfte und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wöhrden befreiten den Beifahrer schwer verletzt aus dem Auto. Rettungswagen brachten beide Männer in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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