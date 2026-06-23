Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260623.1 Breitenburg: Unbekannter öffnet Auto und entwendet Bargeld

Breitenburg (ots)

In der Nacht zu Montag hat ein unbekannter Mann in Breitenburg ein unverschlossenes Auto geöffnet und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet Fahrzeughalter darum, Autos konsequent zu sichern.

Um 02:12 Uhr betrat der Täter im Tempelweg ein Grundstück, öffnete ein dort geparktes und unverschlossenes Auto und entnahm aus einem Portemonnaie Bargeld. Anschließend entfernte er sich wieder über den Tempelweg. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Die Besitzerin des Fahrzeugs stellte den Diebstahl am Montagmorgen fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann zuvor offenbar mehrere Grundstücke betreten und dort abgestellte Fahrzeuge begutachtet.

Der Täter ist männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und circa 175 bis 185 Zentimeter groß. Er hatte kurze Haare, einen Kinnbart sowie einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt mit einem dunklen, auffälligen Aufdruck auf dem Rücken, eine dunkle Hose, dunkle Turnschuhe und eine Basecap. Der Aufdruck auf dem T-Shirt zeigte ein längliches Muster, das nahezu über den gesamten Rücken reichte. Zudem liegen Hinweise darauf vor, dass der Mann Raucher ist.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich Tempelweg gemacht haben, melden sich beim Polizeirevier Itzehoe unter 04821 6020.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, Fahrzeuge auch auf privaten Grundstücken stets abzuschließen. Wertgegenstände, Bargeld, Portemonnaies, Taschen und elektronische Geräte sollten nicht im Auto verbleiben. Schon offen sichtbare Taschen oder kleinere Gegenstände können Täter dazu verleiten, ein Fahrzeug zu öffnen oder aufzubrechen. Ein kurzer Kontrollblick vor dem Verlassen des Fahrzeugs kann helfen, solche Taten zu verhindern.

Björn Gustke

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