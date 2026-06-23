PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260623.1 Breitenburg: Unbekannter öffnet Auto und entwendet Bargeld

Breitenburg (ots)

In der Nacht zu Montag hat ein unbekannter Mann in Breitenburg ein unverschlossenes Auto geöffnet und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet Fahrzeughalter darum, Autos konsequent zu sichern.

Um 02:12 Uhr betrat der Täter im Tempelweg ein Grundstück, öffnete ein dort geparktes und unverschlossenes Auto und entnahm aus einem Portemonnaie Bargeld. Anschließend entfernte er sich wieder über den Tempelweg. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Die Besitzerin des Fahrzeugs stellte den Diebstahl am Montagmorgen fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann zuvor offenbar mehrere Grundstücke betreten und dort abgestellte Fahrzeuge begutachtet.

Der Täter ist männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und circa 175 bis 185 Zentimeter groß. Er hatte kurze Haare, einen Kinnbart sowie einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt mit einem dunklen, auffälligen Aufdruck auf dem Rücken, eine dunkle Hose, dunkle Turnschuhe und eine Basecap. Der Aufdruck auf dem T-Shirt zeigte ein längliches Muster, das nahezu über den gesamten Rücken reichte. Zudem liegen Hinweise darauf vor, dass der Mann Raucher ist.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich Tempelweg gemacht haben, melden sich beim Polizeirevier Itzehoe unter 04821 6020.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, Fahrzeuge auch auf privaten Grundstücken stets abzuschließen. Wertgegenstände, Bargeld, Portemonnaies, Taschen und elektronische Geräte sollten nicht im Auto verbleiben. Schon offen sichtbare Taschen oder kleinere Gegenstände können Täter dazu verleiten, ein Fahrzeug zu öffnen oder aufzubrechen. Ein kurzer Kontrollblick vor dem Verlassen des Fahrzeugs kann helfen, solche Taten zu verhindern.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:25

    POL-IZ: 260619.3 Lägerdorf: Seniorin beim Einkauf bestohlen

    Lägerdorf (ots) - Während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in Lägerdorf ist eine Seniorin am Donnerstag Opfer eines Diebstahls geworden. Eine unbekannte Person entwendete ihr unbemerkt eine Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 10.00 Uhr erledigte die 83-Jährige ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Breitenburger Straße. Währenddessen führte sie zwei Portemonnaies in einem Beutel ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:06

    POL-IZ: 260619.2 Schalkholz: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Schalkholz (ots) - Am Donnerstag hat sich in Schalkholz ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad ereignet. Der Fahrer des Zweirades zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Gegen 16.30 Uhr war ein 34-jähriger Dithmarscher mit einem Motorroller auf der Landesstraße 149 aus Richtung Hennstedt kommend unterwegs. In Höhe ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 10:24

    POL-IZ: 260619.1 Itzehoe: Zeugen nach Fahrzeugaufbruch gesucht

    Itzehoe (ots) - Am Donnerstag hat ein Unbekannter in der Itzehoer Innenstadt ein Auto aufgebrochen. Ob der Täter Beute machte, ist bislang unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 23.35 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gewaltsam Zutritt zu einem Mercedes, der auf dem Parkplatz des Landgerichts am Theodor-Heuss-Platz abgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren