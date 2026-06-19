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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260619.1 Itzehoe: Zeugen nach Fahrzeugaufbruch gesucht

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag hat ein Unbekannter in der Itzehoer Innenstadt ein Auto aufgebrochen. Ob der Täter Beute machte, ist bislang unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 23.35 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gewaltsam Zutritt zu einem Mercedes, der auf dem Parkplatz des Landgerichts am Theodor-Heuss-Platz abgestellt war. Anschließend durchsuchte der Täter das Fahrzeug und entfernte sich schließlich in unbekannte Richtung. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht geklärt werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sollten sich bei der Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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