Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260618.2 Heide: Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Heide (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heide am 17.06.2026 um 20:27 Uhr in der Bürgermeister-Blaas-Straße einen Pkw der Marke Seat. Dieser fiel den Beamten bereits vorher durch seine zügige Fahrweise im Stadtgebiet auf. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte Atemalkohol beim Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest beim 36-jährigen Heider ergab einen Wert von 1,20 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme beim Fahrer an. Seinen Führerschein beschlagnahmten sie. Der Beschuldigte wird sich wegen seiner Trunkenheitsfahrt in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

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