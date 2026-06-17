Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260617.1 Heide: Sachbeschädigung an Parteibüro

Heide (ots)

Am Abend des 16.06.2026 kam es in Heide zu einer Sachbeschädigung am Gebäude des Ortsverbands der CDU. Der Täter konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung aufgegriffen werden. Um 21:30 Uhr meldeten Zeugen eine gegenwärtige Sachbeschädigung zum Nachteil des Ortsverbands der Heider CDU. Eine männliche Person werfe demnach Steine gegen das Gebäude in der Neuen Anlage in Heide und habe dadurch die Eingangstür beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Aufgrund der präzisen Täterbeschreibung gelang es den Einsatzkräften dem späteren Beschuldigten noch in Tatortnähe Habhaft zu werden. Den 33-Jährigen verbrachten die Beamten zur weiteren Bearbeitung zum Polizeirevier Heide. Im Zuge dessen wirkte der Beschuldigte zunehmend psychisch auffälliger, was nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den zuständigen Entscheidungsträgern zu einer Überstellung und Unterbringung des Täters ins WKK Heide führte. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Beschuldigte wird sich in einem Verfahren wegen der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

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