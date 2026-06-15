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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260615.2 Wesseln: Vermisste 64-Jährige tot aufgefunden (Folgemeldung zu 260518.1)

Wesseln (ots)

Die seit dem 13. Mai 2026 vermisste 64-jährige Frau aus Wesseln ist am Freitag tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Frau nicht weiter zu verbreiten.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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