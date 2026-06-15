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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260615.3 Itzehoe: Seniorin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am späten Samstagabend kam es in der Adenauerallee zu einem Raubüberfall auf eine Seniorin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 73-jährige Geschädigte gegen 22:35 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann zu Fuß in der Adenauerallee unterwegs. Dem Ehepaar näherten sich drei bislang unbekannte, dunkel gekleidete Personen von hinten. Die Täter stießen die Seniorin zu Boden, entrissen ihr die Handtasche und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Eine umgehend veranlasste Fahndung des Polizeireviers Itzehoe verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen schweren Raubs und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 entgegen.

Theresa Straßmann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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