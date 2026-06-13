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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug kommt von der Straße ab

Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 17:45 Uhr befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW die Landstraße von Saalburg in Richtung Ebersdorf. Kurz nach dem Abzweig nach Zoppoten kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde sie leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Fahrzeug war niht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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