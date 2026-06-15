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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260615.4 Büsum: Autofahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Büsum (ots)

Am Freitagabend kam es in Büsum zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein alkoholisierter Autofahrer durch seine Fahrweise aufgefallen war.

Gegen 19:40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein Fahrzeug, das die Dr.-Martin-Bahr-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien befuhr. Noch vor dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung verursachte der Wagen im Kreuzungsbereich Am Fischereihafen / Werftstraße einen Unfall. Ursache hierfür war nach ersten Erkenntnissen eine Missachtung der Vorfahrtsregelung durch dieses Auto. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle des 65-jährigen, kroatischen Fahrers stellten die Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Die Polizisten verbrachten den Beschuldigten zum Polizeirevier Heide und ließen eine Blutprobe entnehmen. Außerdem beschlagnahmten sie seinen Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß.

Die Polizeistation Büsum hat die Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Theresa Straßmann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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