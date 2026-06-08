POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Rankbachstraße
Ludwigsburg (ots)
Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (07.06.2026) zwischen 17:00 Uhr und 21:15 Uhr auf einem Parkplatz nahe einer Schule in der Rankbachstraße in Renningen verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unbekannte beschädigte vermutlich während eines Parkvorgangs einen Seat und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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