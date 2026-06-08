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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Rankbachstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (07.06.2026) zwischen 17:00 Uhr und 21:15 Uhr auf einem Parkplatz nahe einer Schule in der Rankbachstraße in Renningen verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unbekannte beschädigte vermutlich während eines Parkvorgangs einen Seat und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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