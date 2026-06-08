POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Rankbachstraße

Ludwigsburg (ots) - Nachdem eine 48 Jahre alte Frau am Samstag (06.06.2026) gegen 17.00 Uhr im Bereich eines Wegs nahe der Enz bei der Sägmühle zwischen Bissingen und Unterriexingen von einem Hund verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Während die Frau einen Spaziergang machte, kam plötzlich ein Hund auf sie zu, den sie nicht zuordnen konnte. Das Tier, ...

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