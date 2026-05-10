Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Schneller Fahndungserfolg - Der vermisste 26-Jährige wurde wohlbehalten gefunden -#polsiwi
Siegen (ots)
Das war ein schneller Fahndungserfolg. Wie die Polizei gerade noch veröffentlicht hat, suchte sie nach einem vermissten 26-jährigen Mann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6272285
Noch während der Polizeihubschrauber über Siegen kreiste, konnte der 26-Jährige wohlbehalten angetroffen werden.
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