Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 38-Jähriger beleidigte Kundschaft und Mitarbeitender zweier Geschäfte

Ludwigsburg (ots)

Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 38 Jahre alten Mann, der am Sonntagmittag (07.06.2026) einer Mitarbeiterin einer Bäckerei, deren Kundschaft sowie einen Mitarbeiter eines weiteren benachbarten Geschäfts im Bereich des Bahnhofs in Kornwestheim auf das Übelste beleidigte. Der Mann betrat die Bäckerei gegen 12.00 Uhr und gab eine Bestellung auf. Als er diese jedoch bezahlen sollte, konnte er dies nicht. Als er das Getränk und die Speisen trotzdem an sich nehmen wollte, griff die 45-jährige Angestellte ein und nahm ihm beides weg. In der Folge beleidigte der 38 Jahre alte Tatverdächtige zwei 82 und 74 Jahre alte Männer sowie eine 62-jährige Frau, die sich im Außenbereich aufhielten und betitelte diese unter anderem als Rassisten. Anschließend begab er sich in ein weiteres Geschäft, wo er ebenfalls Waren kaufen wollte, was ihm jedoch durch den 26-jährigen Angestellten verwehrt wurde. Hierauf musste sich dieser ebenfalls Beleidigungen wie Terrorist anhören. Die alarmierte Polizei brachte den 38-Jährigen im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Kornwestheim und führte dort die notwendigen Maßnahmen durch, bevor der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Betrugs ermittelt.

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