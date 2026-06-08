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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 48-jährige Frau durch Hund verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 48 Jahre alte Frau am Samstag (06.06.2026) gegen 17.00 Uhr im Bereich eines Wegs nahe der Enz bei der Sägmühle zwischen Bissingen und Unterriexingen von einem Hund verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Während die Frau einen Spaziergang machte, kam plötzlich ein Hund auf sie zu, den sie nicht zuordnen konnte. Das Tier, das einem Schäferhund von Statur und Fellzeichnung geähnelt habe und nicht angeleint gewesen sein soll, habe sie im Bereich der Hüfte gebissen. Hierauf sei ein noch unbekannter Mann hinzugekommen, habe den Hund an die Leine genommen und die Vorwürfe der Frau bestritten. Anschließend ging er davon. Der Mann sei etwa 50 Jahre alt und schlank gewesen, er habe einen roten Bart gehabt und eine Baseballmütze getragen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07141 18-9 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de an die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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