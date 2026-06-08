Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Eine schwerverletzte und zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße 328

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Person, zwei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (07.06.2026) gegen 03:30 Uhr auf der Bundesstraße 328 bei Murr ereignete. Ein 52-jähriger Seat-Lenker befuhr die Bundesstraße 328 von Großbottwar kommend in Richtung Backnang. Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam der 52-Jährige mit seinem Fahrzeug auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug abgeleitet und kippte auf die Seite, der Baum wurde durch die Wucht vollständig abgeknickt. Durch den Verkehrsunfall erlitt die 49-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Der Fahrer sowie ein 16-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen, zwei weitere im Fahrzeug befindliche Kinder erlitten einen Schock. Alle drei verletzten Personen kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundestraße 328 im Bereich der Unfallstelle für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

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