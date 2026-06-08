Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Raub auf Tankstelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (06.06.2026) gegen 22:00 Uhr betrat ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Widdumstraße in Darmsheim und verlangte Bargeld. Einen 18-jährigen Tankstellenmitarbeiter, der zu diesem Zeitpunkt an der Kasse im Thekenbereich stand, forderte der Täter unter Vorhalt einer Pistole auf, die Kasse zu öffnen. Dies verweigerte der Mitarbeiter zunächst. Daraufhin gab der Täter in Richtung Boden einen Schuss ab. Hierauf händigte der Tankstellenmitarbeiter dem Täter Bargeld aus der Kasse in noch unbekannter Höhe aus. Danach flüchtete der Täter aus der Tankstelle und rannte mit der Beute in Richtung Döffinger Straße davon. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen, welche durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, fahndeten nach dem Täter, jedoch bislang ohne Erfolg.

Der Täter soll rund 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug bei der Tatbegehung einen weißen Fischerhut mit schwarzen Palmen auf dem Kopf sowie im Gesicht eine blaue medizinische Maske. Des Weiteren trug er schwarze Kleidung. Er führte mutmaßlich eine Schreckschusswaffe mit sich.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder unter E-Mail hinweise.kripo.boeblingen.@polizei.bwl.de zu melden.

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