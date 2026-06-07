Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1022, Gemarkung Aidlingen, Kreis Böblingen Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, gegen 20:04 Uhr ereignete sich auf der K1022, zwischen Deckenpfronn und Dachtel ein Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer befuhr die K1022 von Deckenpfronn kommend rechtsseitig. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrradfahrer nach links. Zeitgleich wollte ein 21-jähriger Fahrer eines Kraftrad Honda den Radfahrer überholen. Es kam zum seitlich versetzten Zusammenstoß. Beide Beteiligte kamen zum Sturz. Das Fahrrad wurde rechtsseitig in den Grünstreifen geschleudert. Das Kraftrand wurde linksseitig in den Grünstreifen geschleudert. Beide Beteiligte erlitten durch den Sturz schwere Verletzungen und mußten mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 8.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die K1022 in beide Fahrtrichtungen bis 22:39 Uhr voll gesperrt. Es waren vor Ort zwei Rettungswagen mit vier Sanitäter, zwei Notärzte und zwei Rettungshubschrauber, sowie fünf Streifenwagen mit zehn Beamten eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell