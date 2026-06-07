PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1022, Gemarkung Aidlingen, Kreis Böblingen Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, gegen 20:04 Uhr ereignete sich auf der K1022, zwischen Deckenpfronn und Dachtel ein Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer befuhr die K1022 von Deckenpfronn kommend rechtsseitig. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrradfahrer nach links. Zeitgleich wollte ein 21-jähriger Fahrer eines Kraftrad Honda den Radfahrer überholen. Es kam zum seitlich versetzten Zusammenstoß. Beide Beteiligte kamen zum Sturz. Das Fahrrad wurde rechtsseitig in den Grünstreifen geschleudert. Das Kraftrand wurde linksseitig in den Grünstreifen geschleudert. Beide Beteiligte erlitten durch den Sturz schwere Verletzungen und mußten mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 8.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die K1022 in beide Fahrtrichtungen bis 22:39 Uhr voll gesperrt. Es waren vor Ort zwei Rettungswagen mit vier Sanitäter, zwei Notärzte und zwei Rettungshubschrauber, sowie fünf Streifenwagen mit zehn Beamten eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 06:46

    POL-LB: Gemarkung Sachsenheim, L1141 Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag ereignete sich gegen 09.29 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L1141 zwischen Kleinsachsenheim und Löchgau. Die 19-jährige Führerin eines Pkw Opel befuhr die L1141 von der Königstraße (K1633) kommend, in Fahrtrichtung Löchgau. Der 77-jährige Radfahrer eines Pedelec befuhr einen Feldweg und querte die L1141. Hierbei mißachtete der ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 23:18

    POL-LB: Gemmrigheim (K1625/Forststraße): Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (05.06.2026) gegen 17:21 Uhr befuhr eine 51-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz CLA die Kreisstraße 1625 von Ottmarsheim kommend Richtung Gemmrigheim. Im Anschluss bog die 51-Jährige an der Einmündung Forststraße nach links Richtung Gemmrigheim ab. Dabei übersah sie einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren