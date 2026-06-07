Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8 zw. Leonberg-Ost und Rastanlage Sindelfinger Wald: Zeugen gesucht nach Unfall beim Spurwechsel

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Tank-und-Rastanlage Sindelfinger Wald ein Verkehrsunfall zwischen einer Sattelzugmaschine mit Auflieger und einem Pkw. Die 32-jährige Fahrerin eines Toyota Aygo befuhr die A8 in Richtung München auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts. Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald waren die beiden linken Fahrstreifen aufgrund eines vorangegangenem Verkehrsunfalls gesperrt worden. Der unfallverursachende Sattelzug wechselte aus diesem Grund den Fahrstreifen und übersah hierbei den neben ihm fahrenden Toyota, wobei es zur Kollision kam. Der Sattelzug setzte daraufhin seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen des Sattelzuges ist nicht bekannt; die Zugmaschine wird als rot, der Auflieger als weiß oder grau beschrieben. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart-Vaihingen unter 07116869230 oder unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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