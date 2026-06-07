Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Sachsenheim, L1141 Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 09.29 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L1141 zwischen Kleinsachsenheim und Löchgau. Die 19-jährige Führerin eines Pkw Opel befuhr die L1141 von der Königstraße (K1633) kommend, in Fahrtrichtung Löchgau. Der 77-jährige Radfahrer eines Pedelec befuhr einen Feldweg und querte die L1141. Hierbei mißachtete der Radfahrer die Vorfahrt des Pkw Opel. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde durch die Wucht der Kollision über die Motorhaube hinweg geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 6.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L1141 bis 11.49 Uhr voll gesperrt. Vor Ort waren drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und ein Rettungswagen mit 2 Sanitäter eingesetzt.

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