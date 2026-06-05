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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Einbruch in Schul-Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwischen Mittwoch (03.06.2026) und Freitagmorgen (05.06.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Schul-Sporthalle in der Westfalenstraße in Oßweil ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang ins Innere der Halle. Im Inneren brachen sie eine Tür zu einem Nebenraum und drei Schränke auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die Einbrecher nichts. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Oststadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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