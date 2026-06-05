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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (04.06.2026) zwischen 04:25 Uhr und 09:50 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Grabenstraße in Gärtringen. Im Inneren des Lokals brachen die Täter mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Auch der Wert des Diebesgutes wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Polizeiposten Gärtringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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