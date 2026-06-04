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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Minderjähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Für einen Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro sorgte am Mittwoch (03.06.2026) gegen 23:45 Uhr ein minderjähriger PKW-Lenker. Am Mittwochabend wurde eine Streife zunächst zu einer Verkehrsunfallflucht alarmiert. Zwei geparkte PKW wurden vermutlich beim Ausparken beschädigt.

Kurz darauf machten Verkehrsteilnehmer eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg auf einen PKW der Marke Ford aufmerksam, welcher durch Eglosheim fuhr. Nachdem die Streife in der Frankfurter Straße zu dem Fahrzeug aufgeschlossen hatte, konnte erkannt werden, dass das Fahrzeug durch einen offensichtlichen Minderjährigen geführt wurde. Da dieser nicht in der Lage war, das Fahrzeug selbst anzuhalten, öffnete einer der eingesetzten Beamten die Fahrertür und stoppte das Fahrzeug. Der 10-Jährige beschädigte zu Beginn seiner Fahrt mutmaßlich die beiden geparkten Pkw in der Schumannstraße in Ludwigsburg. Nach der Aufnahme des Sachverhalts konnte der Junge unversehrt den Erziehungsberechtigen übergeben werden.

Der Gesamtschaden am Ford sowie an den beiden geparkten Pkw beläuft sich auf insgesamt etwa 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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