Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Schwabstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (03.06.2026) zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Schwabstraße in Marbach am Neckar verübte. Der Unbekannte streifte beim Befahren der Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell