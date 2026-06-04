Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Kellerraum eines Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft gelangte im Zeitraum von Dienstag (02.06.2026), 16:00 Uhr und Mittwoch (03.06.2026) 07:00 Uhr über eine offene Tiefgarage zu einem Kellerraum eines noch im Bau befindlichen Gebäude in der Maybachstraße in Bietigheim-Bissingen. In dem Kellerraum wurde von der unbekannten Täterschaft insgesamt vier Kellertüren mittels Werkzeugs aufgehebelt und mehrere Rollen Stromkabel in unterschiedlichen Größen mit Wert im hohen vierstelligen Bereich entwendet. Die unbekannte Täterschaft konnte anschließend unerkannt fliehen. Der Schaden an den Kellertüren beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07142 4050 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Kontakt in Verbindung zu treten.

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