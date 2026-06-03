Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Anrufstraftat - falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Ludwigsburg (ots)

Eine 77 Jahre alte Frau aus Kleinsachsenheim wurde am Dienstagabend Opfer einer Anrufstraftat. Nachdem ein vermeintlicher Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung ihrer Hausbank sich telefonisch gemeldet hatte, telefonierte die Frau zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr mit diesem. Er gab vor, dass ein Fernzugriff auf das Online-Banking der 77-Jährigen notwendig sei, worauf die Frau ihm diesen gewährte. Im weiteren Verlauf dürfte der Täter mehrere Tausend Euro auf ein anderes Konto transferiert haben. Schließlich fiel der Betrug auf und die Frau informierte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang steht noch nicht fest, wie hoch der Schaden ist, der der Frau entstand.

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