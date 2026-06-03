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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbruch bei technischer Prüfungsorganisation

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (03.06.2026) brachen unbekannte Täter gegen 03.00 Uhr in das Gebäude einer technischen Prüfungsorganisation in der Heerstraße in Gültstein ein. Vermutlich löste hierdurch die Alarmanlage aus, worauf die alarmierte Polizei das Gebäude umstellte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten ein Fenster aufgehebelte hatten. Mutmaßlich brachen die Täter ihr weiteres Vorgehen ab, als der Alarm auslöste und ergriffen die Flucht. Die derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Herrenberg ergaben, dass nichts gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, setzten sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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