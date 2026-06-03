PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Dienstag (02.06.2026) zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr die Seitenscheibe eines in der Ludwig-Jahn-Straße in Pleidelsheim geparkten Ford ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 10:15

    POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Stuttgarter Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (02.06.2026) zwischen 16:00 Uhr und 21:20 Uhr einen am Straßenrand der Stuttgarter Straße in Böblingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:09

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrzeug überschlagen - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (02.06.2026) gegen 21:30 Uhr im Bereich Korntal-Münchingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 36-jähriger Mitsubishi-Lenker befuhr zunächst aus Richtung Stuttgart-Stammheim kommend die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen. An der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 15:48

    POL-LB: Sindelfingen: Brand in Ausstellungshalle eines Autohandels

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (02.06.2026) brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in einer Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand aus. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 09.00 Uhr zunächst Feuerschein unter einem der PKW. Der Versuch den Brand mittels eines Feuerlöschers zu löschen, gelang nicht. Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren