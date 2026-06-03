Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Dienstag (02.06.2026) zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr die Seitenscheibe eines in der Ludwig-Jahn-Straße in Pleidelsheim geparkten Ford ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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